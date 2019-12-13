جيزان 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واستشارك جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان بركن تعريفي في المعرض المصاحب للفعاليات التي ينظمها فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" تحت شعار "بالإنسان تبنى الأوطان"، والمقام بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وأوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي أن الجمعية تهدف من خلال هذه المشاركة إلى التعريف بالبرامج والخدمات والدورات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها للحرفيات، للمساهمة في تنمية وتطوير المجال الحرفي في المنطقة، وإبراز الأنشطة والفعاليات التي قدمتها الجمعية خلال العام الماضي، وعرض لبعض الأعمال الحرفية، وتوزيع البروشورات التعريفية على الزوار.وشهد الركن منذ انطلاق الفعاليات الليلة الماضية إقبالاً كبيراً من قبل الزوار، مبدين إعجابهم بما تقدمه الجمعية من برامج نوعية لدعم الحرفيات.//انتهى//13:57ت م0045