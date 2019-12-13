الجزائر 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسفاز المترشح عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية في الجزائر، حسب النتائج الأولية للانتخابات.وأوضح رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي في بيان إعلان نتيجة الانتخابات - حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية - اليوم أن عبدالمجيد تبون حصل على 4.945.116 صوتًا أي بنسبة 58.15 %، فيما حصل المترشح عبدالقادر بن قرينة على 1.477.735 صوتًا أي بنسبة 17.38 % .// انتهى //16:05ت م0059