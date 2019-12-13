الباحة 16 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسافتتح محافظ الحجرة عبدالرحمن منسي عصيدان أمس (دار شمعة القارزي النسائية لتحفيظ القرآن الكريم ) تحت اشراف جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشائخ القبائل ورجال الأعمال وجمع من المواطنين.وتخلل الافتتاح قص الشريط للدار ثم تجول المحافظ برفقة الحضور في أقسام الدار مستمعين لشرح مفصّل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ علي بن أحمد خضر الزهراني .وتضمن الحفل الخطابي لهذا المناسبة العديد من الكلمات الخطابية التي تحدث عن الدار ومراحل انشاءها التي تكفل بتاثيثها وتجهيزها من رجل الأعمال حمدان بن برتاوي القارزي بعد تبرع إحدى النساء الفاضلات بالأرض لصالح الجمعية .وفي الختام تم عدد من المساهمين والفاعلين والمشاركين بإنشاء هذا المشروع .وقد عُرف عن جمعية الحجرة للقرآن الكريم أنها من أنشط الجمعيات وأكثرها تقديماً للبرامج وقد تأسست عام ١٤٢٩ وتشرف على ٣٠ حلقه ( بنين وبنات ) ويعمل بها ٢٦ معلم ومعلمه وتتولى الإشراف والمتابعة على ٨ دور نسائية ويعمل بالجمعية ٨ إداريين .ومن أهم برامج جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الحجرة (برنامج الحفاظ بنين و برنامج تاج الوقار للبنات ) وتهدف هذه البرامج لتخريج الحفاظ والحافظات وفق برنامج زمني وخطة دراسية، بالإضافة إلى برامج أخرى مثل ( برنامج علمني الفاتحة و برامج الدورات الصيفية و برامج أئمة التراويح بالتعاون مع الاوقاف.// انتهى //16:45ت م0061