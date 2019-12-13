جدة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسعرضت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خلال مشاركتها في المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019م "نحو شبكات المستقبل"، الذي يقام بفندق ريتزكارلتون في مدينة جدة خلال الفترة من 13 ـ 15 ربيع الآخر 1441هـ، عددًا من المشروعات النوعية المشتركة مع الشركة السعودية للكهرباء.وقدمت المدينة خلال المعرض نماذج لمشروعات الطاقة الكهربائية مثل نظام المراقبة الذكي لدعم القرار الذي يقوم بقياس الجهد والتيار الكهربائي لمغذيات التوزيع بدقة عالية، وتحليلها وحساب مؤشرات جودة الطاقة الكهربائية وكذلك تسجيل الانخفاضات والارتفاعات اللحظية، ومزامنة القياسات لمغذيات التوزيع عبر الأقمار الصناعية باستخدام نظام تحديد المواقع، وإرسالها إلى مركز المراقبة عن طريق القمر الصناعي وشبكة الهاتف المحمول.وعرضت المدينة نظام ذكي لمراقبة المحولات الكهربائية يمتاز بمناسبته لأجواء المملكة وقدرته على التحكم في إدخال وإخراج المحول من الخدمة عن طريق قياس الجهد للتيار الكهربائي، ومن ثم القيام بالعمليات الحسابية لتقييم الوضع التشغيلي للمحول وجودة الخدمة المقدمة للمشتركين، حيث يعتمد هذا النظام على القياسات الكهربائية مع إرسال التنبيهات المتعلقة بالمحول للمشغلين، ويستخدم مرجع زمني موحد للتزامن في العمليات الحسابية والقياسية، وتسهيل عمليات التخطيط والتشغيل والمقارنة.كما عرضت محول إلكتروني عالي القدرة لنظام تحسين الجهد الكهربائي الذي سيتم تركيبه في مغذيات الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الجنوبية، وعرضاً عن أثر السيارات الكهربائية على شبكة التوزيع الكهربائية تتضمن تقييم قابلية شبكة التوزيع لاستقبال السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى عرض عن تقنيات تخزين الطاقة لرفع كفاءة شبكات التوزيع، وتحسين بنيتها التشغيلية والتخطيطية والاستثمارية.وشارك الدكتور أيمن العبدالجبار المشرف على معهد بحوث المياه والطاقة كعضواً في اللجنة العلمية للمؤتمر، وترأس الدكتور عمر الأسعد جلسة علمية بعنوان "التقنيات المتقدمة لإدارة البيانات"،تحدث خلالها الدكتور عبدالله بن محمد السبيعي، والمهندس علاء بن عبدالله بادخن، عن أهمية هذه التقنيات.// انتهى //16:49ت م0062