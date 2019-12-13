الكويت 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسفازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بجائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام، وذلك في دورتها السابعة التي نظمها الملتقى العربي للإعلام برعاية وزارة الاعلام الكويتية وشراكة استراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان.وقد تسلم الجائزة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات سعد بن عبدالله المسيحل، في الحفل الذي أقيم في العاصمة الكويتية وشهد تكريم نحو 100 عمل إعلامي وإعلاني وفني كويتي وخليجي وعربي.وقال المسيحل: نحن في هيئة المواصفات نفتخر ونعتز كثيراً بفوزنا بهذه الجائزة، إذ إنها جاءت لتكريم عمل إعلامي وطني حاولنا من خلاله تسليط الضوء على العلم السعودي كرمز لهذه البلاد الغالية ولنعرف الناس بمعلومات عن هذا الرمز الوطني بما يحمله من معاني لنا جميعا.ونوه عن حرص الهيئة لتعزيز دورها الاجتماعي في رفع الوعي العام، عبد استخدام وسائل ومواد إعلامية يتم إنتاجها بطريقة إبداعية، مشيراً إلى أن فوز الهيئة بالجائزة جاء من خلال لجنة التحكيم والتي أعلنت التزامها بعدد من المعايير والأدوات، حيث اعتمدت اللجنة على ثلاث طرق للتحكيم منها الاستبيان لعدد من الشخصيات وطلاب الجامعة وإرسال الاعلانات إلى لجنة خارجية لتحكيمها ومن ثم إخضاع تلك الأعمال إلى لجنة تحكيم مصغرة داخلية.وعبر مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة المواصفات عن شكره لمعالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي نظير الدعم والتوجيه المستمر لتعزيز تواجد الهيئة توعوياَ وإعلامياً، مؤكداً أن الفوز بجائزة الكويت للإبداع يزيد من مسؤوليات الهيئة لتطوير أدائها الإعلامي والتوعوي.// انتهى //16:50ت م0063