جدة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واساختتمت اليوم , فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود, والذي استضافته المملكة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وذلك خلال الفترة من ١٠ ديسمبر وحتى ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ بجدة.ونتج عن المؤتمر, عدد من التوصيات الهادفة لدفع مسيرة العمل في مجال إدارة وصحة الحشود, والتأكيد على تطوير المعايير الدولية للرعاية الصحية في طب وصحة الحشود, إضافة إلى أدوات تقييم المخاطر في هذا المجال, لتمكين التخطيط الأمثل وإدارة المخاطر.كما تضمنت التوصيات, الحاجة إلى تعزيز الأمن الصحي العالمي في مواجهة العدد المتزايد من التجمعات البشرية, بما في ذلك الأحداث الدولية, وتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر بالصحة, والاستجابة لها في طب وصحة الحشود.وأوصى المؤتمر, بتشجيع ودعم البحوث في مجال صحة وإدارة الحشود, لتعزيز قاعدة أدلة المعايير والسياسات, إضافة إلى إنشاء قنوات لنشر نتائج البحوث في المنطقة بما في ذلك إنشاء مجلة علمية تعنى بصحة الحشود والصحة العامة.وبينت توصيات المؤتمر, الحاجة إلى إعداد تقارير عن المكتسبات في طب وصحة الحشود, لتمكين تبادل الخبرات والتحديات وأفضل الممارسات في تخطيط وإدارة الحشود, إلى جانب بناء القدرات, بما في ذلك المسارات الأكاديمية وبرامج التدريب وغيرها.وشجعت التوصيات كذلك, على تبادل المعرفة والخبرات الدولية في تخطيط وإدارة الحشود, والدور الأكثر أهمية لمنظمة الصحة العالمية والمراكز والشبكات المتعاونة التابعة لها, إلى جانب الحاجة إلى المشاركة والتنسيق الفاعلين بين أصحاب المصلحة في طب وصحة الحشود, بما في ذلك منظمو الحشود ومقدمي الخدمات والمنظمات المجتمعية, إضافة إلى احتضان التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في صحة وإدارة الحشود.// انتهى //17:11ت م0065