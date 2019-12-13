الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسانطلقت في الرياض يوم الأربعاء 14 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 11 ديسمبر 2019م أعمال مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط، بحضور معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتورأحمد بن عبدالكريم الخليفي، الذي نظمه معهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي CFA Institute بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، وشهد مشاركة أكثر من600 شخصية من قادة الفكر وخبراء القطاع المالي والاستثمار وأهم الجهات الفاعلة في السوق من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ورحب معالي الدكتور أحمد الخليفي، في كلمة ألقاها في بداية الحفل، بجميع الحضور والمشاركين في فعاليات هذا المؤتمر بنسخته العاشرة والذي يتم تنظيمه لأول مرة في المملكة العربيةالسعودية، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز مكانة الشرق الأوسط الاستثمارية، وتكرّس أوجه التواصل لدى الأعضاء في مجالات متنوعة مما يساهم في تطوير المعرفة والخبرات، وتنمية الكوادر في الشرق الأوسط، وتطوير القطاع المالي.وتابع: تشارك مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا المؤتمر بصفتها راعياً استراتيجياً له، خاصةً عند النظر إلى التحديات التي ستتم مناقشتها ومنها: تطوير السوق المالية، وتعقيدات سوق رأس المال الجريء في الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية، وغيرها من المواضيع التي تصبّ بشكل مباشر في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة للمملكة، وبما يحقق رؤيتها الطموحة المتمثلة في رؤية المملكة 2030.ولفت الخليفي إلى أن مؤسسة النقد انطلاقاً من دورها المهم والمحوري في مجال تطوير القطاع المالي والاستثمار؛ فقد ركزت أولاً على الاستثمار في مواردها البشرية من خلال التدريب والتطويرالمكثف الذي يتناسب مع تطورات القطاع المالي والتغيرات المحلية والعالمية، حيث قدمت دعماً كاملاً لبرامج الابتعاث للدراسات العليا في الجامعات المتميزة عالمياً وتوفير الفرص التدريبية كبرنامج الاقتصاديين السعوديين، والذي يهدف إلى استقطاب المتميزين في مجال الاقتصاد والمال، ويوفر لهم فرص الابتعاث الخارجي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، مبيناً أن عدد المتخرجين من هذا البرنامج منذ إطلاقه حتى هذا العام بلغ (165) اقتصادياً سعودياً، إضافة إلى ذلك، تسعى المؤسسة إلى تأهيل كوادرها عن طريق توفير دعم كامل لتغطية تكاليف الحصول على الشهادات المهنية العالمية مثل شهادة المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، إلى جانب صرف مكافآت لمن يجتاز أي مرحلة من مراحل الاختبار بنجاح، وقد تجاوز عدد الموظفين والموظفات الذين تم دعمهم من المؤسسة لإكمال برنامج المحللين الماليين المعتمدين (40) موظفاً وموظفة.وأكد المحافظ سعي مؤسسة النقد وحرصها المستمرين على تبني أفضل الممارسات المستخدمة عالمياً بما ينسجم ويتوافق مع الخطط والبرامج الوطنية المستهدفة والاستعانة بالكفاءات الوطنيةللمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أعلنت المؤسسة في فبراير 2019 التزامَها بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS) الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute، على الرغم من كونها اختيارية لمُلّاك الأصول، ويعكس ذلك جودة البنية التقنية لقياس الأداء والمخاطر الاستثمارية وحرص المؤسسة على تعزيز أطر الحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية في جميع مجالات عملها وفي النظام المالي بشكل عام. وفي نهاية الحفل، قدم محافظ مؤسسة النقد دروعاً تذكاريةً للجهات الحكومية والخاصة الداعمة والمشاركة في مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط.// انتهى//17:29ت م0079