تبوك 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك الاثنين القادم، الملتقى القانوني الأسري في الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى تثقيف المرأة اجتماعياً وأسرياً وقانونياً لضمان استقرارها الأسري,وذلك بمقر الجمعية بتبوك من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن الملتقى يستهدف النساء، وسيتناول أهمية بناء الأسرة والمحافظة عليها، وتعريف المرأة بقضايا الأحوال الشخصية ( الطلاق والخلع والفسخ والنفقة والحضانة )، بالإضافة إلى تثقيف المرأة فيما يتعلق بالحقوق القانونية المستحدثة.وبين العنزي أن الملتقى يجمع بين ورش عمل واستشارات أسرية وقانونية وأركان تعريفية، داعياً الراغبات في الاستفادة من الملتقى إلى المسارعة في التسجيلعبر موقع الجمعية .// انتهى //17:30ت م0080