الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسوقع الاتحاد السعودي للفروسية مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات مع الاتحاد السعودي للبولو ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية ، ورئيس الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان.وتهدف المذكرة التي تستمر لمدة ثلاث سنوات لتوسيع مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.وتتضمن المذكرة التعاون في عدة مجالات منها مبادرات البنية التحتية لرياضتي الفروسية والبولو، واللوجستية والصحية ونشر ممارسيها محليا.//انتهى //18:07ت م0082