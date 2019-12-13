ظهران الجنوب 16 ربيع الأخر 1441هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب امس, جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس ناجي سالم الوادعي,وبحضور جميع الاعضاء ،وخصصت الجلسة لاختيار وترشيح رئيس للمجلس ونائب له للفترة الثالثة .وأجمع أعضاء المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب، في الانتخابات الداخلية التي أجريت لاختيار الرئيس ونائبه، على تزكية عوض احمد الوادعي رئيساً للمجلس البلدي للفترة الثالثة وسعيد مسفر ملفي القاضي نائبا للرئيس.//انتهى//18:26ت م0091