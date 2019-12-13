سكاكا 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م واسنظّم مجلس شباب الجوف ممثلاً بلجنة المهن وريادة الأعمال مساء أمس ورشة عمل بعنوان "نظام الشركات المهنية الجديد " قدّمها المحامي محمد بن أحمد الحربي .واشتملت الورشة التي أُقيمت على مسرح مجلس شباب الجوف بسكاكا على عدة محاور مهمة منها " التعريف بنظام الشركات المهنية الجديد ، وأهم ملامحه بالإضافة لأهداف نظام الشركات المهنية الجديد وميزاته " .وقال أمين عام مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي أن المجلس من خلال هذه الورشة لبّى رغبة وحاجة أكثر من 150 من شباب وشابات المنطقة المهتمين بريادة الأعمال وأصحاب المهن والمشاريع الراغبين ببناء ودعم مشاريعهم بطريقة صحيحة لا تخرج عن نظام الشركات المهنية الجديد .وأضاف الهادي "يسعى المجلس لتقديم كل ما يهم شباب المنطقة ويساهم في تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ، مؤكداً حرص واهتمام سمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز القريب جداً من فئة الشباب لإدراكه لأهميتهم في بناء المجتمع ".//انتهى//18:52ت م0094