نيامي 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي بالعاصمة نيامي اليوم، مراسم تشييع وتأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على معسكر (إيناتيس) في النيجر.وقدم السفير العلي واجب العزاء لفخامة رئيس جمهورية النيجر ايسوفوو محمد، ولحكومة وشعب النيجر الصديق.كما حضر مراسم التأبين أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى نيامي، إلى جانب مسؤولي الحكومة وجمع من المواطنين.وكانت قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس النيجرية قد تعرضت لهجوم إرهابي قبل يومين قتل خلاله ما لا يقل عن 70 جنديًا وفقدان 30 آخرين .// انتهى //19:21ت م0096