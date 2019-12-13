طرابلس 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسعقد مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائباه للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والممثل المقيم منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي السلك الدبلوماسي لدى ليبيا اليوم في طرابلس.وذكر بيان صادر عن البعثة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وبحث سبل دعم الجهود المبذولة لوقف القتال وإحياء العملية السياسية في ليبيا.// انتهى //19:22ت م0097