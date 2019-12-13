ظهران الجنوب 16 ربيع الأخر 1441هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م واسنفذت بلدية محافظة الحرجة اليوم, جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية التي تتعلق بصحة المستهلك داخل المحافظة ومراكزها, ضمن "حملة الرقابة الصحية" التي تنفذها البلدية.وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.// انتهى //19:33ت م0098