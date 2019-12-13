الدرعية 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسشهد اليوم الأوّل لمهرجان الدرعيّة للفروسيّة مشاركة العديد من الفرسان من مختلف أنحاء العالم في البطولة التي تشهد تنافس 151 فارساً .وعبّر مجموعة من الفرسان والفارسات الأردنيين عن سعادتهم بهذه المشاركة في رياضة تشكّل جزءاً مهمّا من الثقافة العربيّة، حيث علّقت الفارسة الأردنية سارة العرموطي، بقولها : "إنني سعيدة جدّاً بمشاركتي في مهرجان الدرعية للفروسية وهذه أوّل مشاركة لي في المملكة ويسرني أن أتواجد هنا ضمن أوّل بطولة معتمدة دوليا من فئة 4 نجوم تجمع الفرسان والفارسات ومؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم".ومن جانبه، قال الفارس الأردني سعيد العابورة: "مهرجان الدرعية للفروسية مهرجان مهم جدّاً، بالأخص نسخته الثانية التي أصبحت من فئة 4 نجوم، فيشرفني أن أمثل بلدي الأردن من خلالها، وبما أنني أقضي أغلب وقتي في الرياض، يهمني جدّاً أن أشارك في البطولات التي تقام في المملكة العربية السعودية حيث إنني ألقى دعماً معنوياً كبيراً من أصدقائي الأردنيين والسعوديين مما يجعلني أشعر بحظوظ أكبر ".وأضاف العابورة: "أصبح مهرجان الدرعية للفروسية من أهم المنافسات في المنطقة ،ومصنفاً أربعة نجوم ومؤهلاً لأولمبياد طوكيو والجائزة الكبرى، إضافة إلى أنه ضمن موسم الدرعية الذي يشمل العديد من الفعاليات العالمية والمحلية مثل الملاكمة والفورمولا أي ورياضة كرة المضرب التي أحبها شخصياً."وأضاف "لقد ورثنا ثقافة الفروسية العربية من آبائنا وأجدادنا ومنذ الصغر نهتم بالخيول العربية الأصيلة. ومع أن رياضة القفز تعد رياضة عالمية أصبح الوطن العربي متميّز جدّاً ومنافسا قويا على المستويين المحلي والعالمي. فاليوم على سبيل المثال، نافسنا بقوة أمام الفرسان الأوروبيين، حيث كان فرسان المنطقة في المقدمة. مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط أضحت محطة بارزة للفرسان العالميين خاصة في فصل الشتاء سواء في المملكة أو الإمارات".وعن توقعاته للمهرجان، بين أن مستوى البطولة قوي جدّا، ومنذ يومها الأول ، وبهذا الأداء سنشهد دورة مميزة .يذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للمملكة وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة، وسيستمر على مدار أسبوعين مانحاً المشاركين فرصة الوصول للعالمية حيث سيتم احتساب النقاط المسجلة من قبل المتسابقين لتؤهلهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم، فيما يمكن لعشاق الفروسية والجماهير الراغبين في حضور منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بموسم الدرعية، ولمتابعة أخبار موسم الدرعية فذلك متاح عبر منصات التواصل الاجتماعي للحساب: diriyahseason@ .// انتهى //20:15ت م0102