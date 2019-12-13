نيويورك 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واستراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم بعد انحسار الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين.وهبط المؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 8.41 نقطة، ما نسبته 0.03 في المئة، ليصل إلى مستوى 28123.64 نقطة، فيما انخفض مؤشر (ستاندرد اند بورز500) بنسبة 0.06 في المئة، ما يعادل 1.92 نقطة، ليصل عند مستوى 3166.65 نقطة.ونزل مؤشر (ناسداك) المجمع إلى مستوى 8713.91 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.04 في المئة، ما يعادل 3.41 نقطة.// انتهى //20:15ت م0103