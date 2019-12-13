المدينة المنورة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واساختتمت مساء أمس , بالمدينة المنورة فعاليات ندوة بعنوان" ذوي الإعاقة .. الواقع والتطلعات" ، التي نظمها مركز غادة المدينة للتوحد بالتعاون مع قسم التربية الخاصة بجامعة طيبة، بمشاركة عدد من المحاضرين والاستشاريين ، وذلك بمقر المركز .وأوضحت مديرة مركز غادة المدينة للتوحد، غادة باعقيل أن الملتقى ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بصحة ذوي التوحد وكيفية التعامل مع معاهم وطرق الكشف المبكر لهذا المرض من خلال المحاضرات والندوات والورش التي قدمها نخبه من المحاضرين والاستشاريين .إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات .وأشارت باعقيل ، إلى أن الندوة حققت نجاح كبير ، خرج المشاركون والمشاركات من خلالها بعدد من التوصيات من أهمها مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة وضرورة تطويرها وتحديثها بما يحقق لهم الدمج الفعال في المجتمع ، وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على الأشخاص ذوي الاعاقة ، بالاضافة الى ضرورة تفعيل برامج التدخل المبكر والوقاية من الإعاقة بمستوياتها المختلفة من خلال توفير برامج ارشادية ووقائية وعلاجية لتمكين اسر ذوي الحاجات الخاصة وتحسين قدراتهم في تقديم الخدمات لابنائهم.وأكدت الندوة أهميةَ الاستفادة من نتائج الدراسات والابحاث التي اجريت في مجالات التربية الخاصة وتوظيفها والاستفادة منها في البرامج والانشطة المتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم.// انتهى //20:20ت م0107