الجزائر 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأوقفت وحدات مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين 43 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين ومختصين في تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية، بمدن ورقلة وبسكرة وعين تموشنت وتمنراست وغرداية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع لجزائرية اليوم، أن الأشخاص المقبوض عليهم هم 35 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، و5 أشخاص مختصين في تنظيم رحلات بحرية للهجرة غير الشرعية، و3 مهربين، مضيفًا أنه تم مصادرة موادة معدة للتهريب من المهربين.// انتهى //20:26ت م0108