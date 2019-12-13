عام / إيقاف 43 شخصًا بين مهاجرين ومهربين في الجزائر
الجمعة 1441/4/16 هـ الموافق 2019/12/13 م واس
الجزائر 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس
أوقفت وحدات مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين 43 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين ومختصين في تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية، بمدن ورقلة وبسكرة وعين تموشنت وتمنراست وغرداية.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع لجزائرية اليوم، أن الأشخاص المقبوض عليهم هم 35 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، و5 أشخاص مختصين في تنظيم رحلات بحرية للهجرة غير الشرعية، و3 مهربين، مضيفًا أنه تم مصادرة موادة معدة للتهريب من المهربين.
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20:26ت م
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