وادي الدواسر 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأكد مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري ان الحركة الكشفية حركة شبابية يدعمها القادة ، و ليست حركة للشباب يديرها القادة فقط ، مبيناً أنسياسة مشاركة الشباب في صنع القرار التي تبنتها المنظمة الكشفية العالمية تستهدف تدعيم وتأكيد مشاركة الشباب على كافة المستويات في الحركة الكشفية من خلال تقديم وتوفير التوجيهات والاتجاهات لها في المنظمة الكشفية العالمية وفي نفس الوقت تلعب هذه السياسة دوراً مهماً كمرجع استرشادي للجمعيات الكشفية الوطنية .وأكد خلال جلسة تدريبية قدمها للمشاركين في الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية ، التي اختتمت أمس في وادي الدواسر، كان موضوعها "السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صنع القرار" إلى أن إمكانات مساهمة الشباب في المجتمع هي إمكانات هائلة عندما يتم تدعيمها بشكل مناسب ، وإتاحة الفرصة لهم ، وتوفير الدعم من جانب مجتمعاتهم وفي إطار الشراكة فيما بينهم ، ويمكن للقيادات والشباب تدعيم مهاراتهم ومعارفهم وإحداث التغيير في مختلف الاتجاهات ، ويمكن لهم العمل معاً نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق حياة أفضل لمجتمعاتهم .وأشار إلى مشاركة الشباب في عملية اتخاذ القرار في الكشفية، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب دعماً للشباب والقيادات، للوصول لأقصى قدرات لديهم ودمجهم في الحوار الايجابي للمساهمة في آليات العمل والممارسات الديمقراطية في الجمعيات الكشفية.// انتهى //21:13ت م0111