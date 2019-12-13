السيح 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأعلنت بلدية الخرج عن بدء استقبال الراغبات في تأجير المباسط النسائية في سوق النساء الشعبي الجديد بمدينة السيح.وأوضحت بلدية الخرج أن الأولوية في تأجير المباسط ستكون لأصحاب المباسط القائمة في سوق النساء القديم الواقع على طريق عثمان بن عفان بحي السليمانية، مشيرة إلى أن توزيع المباسط سيكون بالقرعة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 / 4 / 1441 هـ في مقر سوق النساء الجديد في حي السليمانية بمدينة السيح.// انتهى //21:14ت م0113