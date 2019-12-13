جدة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسنالت الزخارف التراثية وألوان البيئة السعودية من مختلف مناطق المملكة إعجاب زوار معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة المقام حالياً على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.وحملت الفنون البصرية عبر جناحها المشارك في المعرض أعمالاً تراثية تحاكي النقوش والزخارف في المكملات الخشبية للأبواب والشبابيك من كافة انحاء المملكة وهي الزخارف التراثية والهندسية والألوان الأكثر اقتراباً من الألوان الأفريقة التي تعطي حيوية وجمالاً على الأعمال المعروضة.‎ووجدت الألوان والزخارف التراثية إقبالاً كبيراً وخاصة في معرض جدة الدولي للكتاب كمحفلٍ دولي يدعم هذا التواجد المميز من قبل عشاق التراث ومحبي الزخارف كون هذا الفن ملفت للنظر وله مخزون بصري في الذاكرة، كما أنه يوضع ويبرز ماهية حضارة المملكة ومخزونها التراثي.// انتهى //21:14ت م0114