غزة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وخمسة آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.// انتهى //21:28ت م0116