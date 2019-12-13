الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسيواجه فريق الهلال السعودي نظيره الترجي التونسي، ضمن الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2019 لكرة القدم، حيث يسعى الهلال إلى ثبات أدائه القوي مؤخرا والتأهل إلى الدور المقبل .وتعد المواجهة الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال الأندية، حضورا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين .ويلاقي الفائز في مباراة الترجي والهلال بطل أميركا الجنوبية فلامنغو البرازيلي (بقيادة المدرب السابق للهلال البرتغالي جورجي جيزوس) في نصف النهائي، بينما سيكون الفائز من مباراة السد ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، على موعد في نصف نهائي ثانٍ مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا.ويشارك الهلال العائد هذا العام إلى زعامة الكرة الآسيوية بلقب ثالث في دوري الأبطال بعد انتظار لقرابة عقدين ، في مونديال الأندية، مدفوعا بالأداء القوي الذي يقدمه منذ تعيين الروماني رازفان لوشيسكو على رأس جهازه الفني في أواخر يونيو الماضي.وخسر الهلال ثلاث مباريات فقط مع مدربه الجديد، في مسيرة تمكن خلالها من حصد اللقب الآسيوي، واحتلال المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن الوحدة المتصدر، علما بأنه ليده مباراتين مؤجلتين .// انتهى //21:32ت م0119