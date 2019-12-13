الدمام 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسحقق الإسباني كارلوس ساينز المركز الأول في المرحلة الثانية من رالي الشرقية وفي أسرع الأوقات ضمن المرحلة الخاصة الثانية بطول 197.18 كيلومتر، من الجولة الأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية ، حيث إذ اجتازها خلال 2:4:11 ساعة .وأنهى يزيد الراجحي السباق بالمركز الثاني بفارق 3 ثواني، إذ لم تُعقه مسارات الصحراء القاسية ولا الظروف الجوية التي أثرت على مسار الرالي، وأجبرت مُنظميه على تعديل المسار الأصلي المُحدَّد بـ 257.44 كيلومتر، و حافظ الراجحي على صدارته للترتيب العام المُؤقت للبطولة، فيما أنهى السائق السعودي عيسى الدوسري المركز الثالث في الترتيب العام.وتراجع السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي مركزًا واحدًا، بفارق 11:03 دقيقة عن الراجحي، تلاه السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال في المركز الخامس.ونفَّذت وحدة الإخلاء الطبي، التابعة للهلال الأحمر السعودي، عملية إنقاذ للملّاح الروسي أليكسي كوزميتش، إثر تعرُّض سيارة السائق ياسر بن سعيدان للانقلاب خلال مرحلة اليوم الأول من الرالي ، كما نُفَّذ أيضاً عملية إخلاء طبية للملّاح الأردني موسى جهيريان، مُساعد السائق السعودي فارس الشمّري، إثر تعرضه لإصابة جراء قفزه قوية خلال مُجريات الرالي، وتوجهت فرق الإخلاء الطبي من وزارة الدفاع إلى موقع الحادث بالمروحية الطبية، حيث نقل جهيريان إلى المُستشفى الذي تم التنسق معه مسبقاً.وقد قامت إدارة الرالي وأعضاء الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالاطمئنان على صحتهما، ووجه صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل الشُكر الجزيل لإدارة الهلال الأحمر والإخلاء الطبي في وزارة الدفاع ورجالهم على سرعة استجابتهم وتوليهم إجلاء الملّاحين الأردني والروسي متمنيًا لهما الشفاء العاجل التام.وبالعودة لمُجريات الرالي، وفي باقي الفئات، في فئة سيارات الإنتاج التجاري "تي 2"، كان التوقيت الأسرع من نصيب السائق فرحان المحارب 2:58:51 ساعَتَيْن، وأمام خالد الحمزاني ويوسف السُويدي.وصعد السائق السعودي صالح السيف إلى صدارة فئة "تي 3" إثر تسجيله أسرع الأوقات لهذه الفئة، 2/57:09 ساعَتَيْن، تلاه السائق كونراد راوتِنباخ ومُحمَّد العبدالعالي .وفي فئة الدرّاجات النارية، انتقلت صدارة الترتيب العام للدرّاج السعودي مشعل الغُنيم، الذي سجَّل توقيت 2:50:22 ساعَتَيْن، مما وضعه في صدارة الترتيب العام المُؤقت لهذه الفئة أمام الدرّاجين حشيان الحشيان وأنس الرهيني. ولا يتجاوز الفارق بين الغُنيم والحشيان ثانِيَتَيْن ، أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كواد"، حافظ الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي على أفضليته الواضحة في هذه الفئة بتسجيله توقيت 3:09:36 ساعات، بفارق 18:04 عن أحمد الحربي ورياض العُريفان.ويخوض المُشاركون غدا السبت مرحلةً أخيرة طولها 171.25 كيلومتر، أقصر من المسافة الأصلية المُقررة بـ 40 كيلومتر تقريبًا، وذلك بالنظر للتأثير الذي أحدثه المُنخفض الجوي وأمطار الخير الغزيرة على المسارات.ويُختتم الرالي بإقامة حفل خاص يتم فيه توزيع الكؤوس على الفائزين بألقاب الفئات تمام الساعة 7:00 مساء .يذكر أن رالي الشرقية يقام بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق عبد اللـه باخَشَب، المُشرف العام للراليات في المملكة، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة.// انتهى //21:53ت م0123