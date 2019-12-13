الدرعية 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسضرب الإيطالي فونيني موعدًا مع الروسي ميدفيديف في نهائي كأس الدرعية للتنس، الذي سيقام غدا السبت عند الـ 6.00 بتوقيت المملكة على ميدان الدرعية ضمن الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية .وجاء ذلك بعد أن نجح الإيطالي فونيني في هزيمة خصمه الفرنسي مونفيس بواقع 6-4، 6-4، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، فيما فاز اللاعب الروسي ميدفيديف على منافسه البلجيكي غوفين 6-3، 6-3 .وفي وقت سابق من اليوم، عوّض جون إيسنر صاحب الإرسالات الساحقة خسارته في الدور ربع النهائي أمام فونييني في اليوم الأول بفوزٍ صعب على ستان فافرينكا، الفائز ببطولة جراند سلام ثلاث مرات في الدور نصف النهائي من مباريات الترضية لتحديد المراكز، وانتهت المباراة بنتيجة 7-6، 7-5، ليضمن إيسنر مكانًا له غدًا ضد ستروف الألماني في مباراة تحديد المراكز النهائية.وفي المباراة الثانية لدور الترضية وتحديد المراكز، حقق الألماني ستروف فوزًا استثنائيًّا على منافسه الأمريكي مايكل مموه بواقع مجموعتين 6-4، 6-1، الذي شارك في اللحظة الأخيرة من دور الترضية وتحديد المراكز كلاعبٍ بديل، بعد إصابة في الكوع للاعب لوكاس بويل، ما أجبره على الانسحاب واستبداله بمايكل مموه.ويشهد يوم الغد مباراة استعراضية بين الأمريكي مايكل مموه والسعودي عمار الحقباني عند الساعة الـ 2.00 ظهرًا، تليها مباراة تحديد المراكز بين الألماني ستروف والأمريكي إيسنر عند الـ 4.00 عصرًا.// انتهى //22:04ت م0126