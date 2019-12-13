تونس 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي اليوم، برئيس "اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون" التابعة لمجلس أوروبا (لجنة البندقية) دجاني بوكيكيو، الذي يزور تونس حاليًا.وبحث الجانبان التعاون بين تونس واللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون وسبل تطويره.من جهة أخرى بحث وزير الخارجية التونسي بالنيابة صبري باش طبجي مع رئيس لجنة البندقية، سُبل تعزيز التعاون بين تونس ومجلس أوروبا خاصة في مجال الديموقراطية والقانون، على غرار تنظيم الانتخابات واستكمال إرساء الهياكل الدستورية في تونس، وتدعيم المؤسسات بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.// انتهى //22:04ت م0127