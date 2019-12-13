تونس 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسانعقد بالعاصمة التونسية اليوم اجتماع لأعضاء هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي، برئاسة معالي الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائب وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي، أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي، انعقد اجتماع لأعضاء هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي، واستعرض عددًا من المواضيع التي تهم الجائزة ووسام الأمير نايف للأمن العربي، وخلص إلى جملة من التوصيات سيتم رفعها إلى الاجتماع الموسع للهيئة الذي سينعقد في وقت لاحق من هذا العام، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.// انتهى //22:10ت م0128