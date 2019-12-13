الأحساء 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسكرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، الشركة السعودية للكهرباء، لمشاركتها بورقة عمل في ملتقى السلامة الرابع، تحت شعار: "نريدك سالماً"، واختتم أمس، بعد أن نفذت فعالياته على مدى يومين 11 - 12 ديسمبر 2019م، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات مثل: "أرامكو السعودية، ووزارة الصحة، والدفاع المدني".وقدم ورقة عمل "السعودية للكهرباء"، المهندس علي البحراني، وسلط فيها الضوء على التوعوية بمخاطر الكهرباء، وكيفية الوقاية من الحرائق، وطرق الإخلاء، والمبادئ الأساسية للسلامة ومهام المسؤول عنها، ونماذج من تقارير التفتيش التي يقدمها، والعلاقة بين المدرسة وإدارات الأمن والسلامة، ومسؤوليات الوزارة في هذا الجانب، وكذلك مسؤولية أسرة المدرسة والطلاب، والمعدات المستخدمة في مكافحة الحرائق، وإرشادات السلامة في المرافق المختلفة للمدرسة، وشروطها، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، ونصائح للطلاب والطالبات حول الحقيبة المدرسية، بالإضافة إلى تقديم شرح مفصل عن أنواع الحرائق المحتملة، وطرق مكافحتها، والمعدات المستخدمة لكل نوع.// انتهى //23:02ت م0133