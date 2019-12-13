صامطة ١٦ ربيع الثاني١٤٤١هـ الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ م واسأدّى وكيل محافظة صامطة موسى بن يحي عواف ورئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع القفل بمحافظة صامطة ، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول يحي علي محنشي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .وقدم وكيل محافظة صامطة التعازي لوالد وذوي الشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وكان قد أدى الصلاة مع وكيل محافظ صامطة عدد من ضباط القوات المسلحة، ومديرو الإدارات الحكومية، ومشائخ وأهالي المحافظة.// انتهى //23:04ت م0134