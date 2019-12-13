الأمم المتحدة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واستبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، قرارات تتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، عقب التأييد الذي حظي به القرار في اللجنة الرابعة قبل نحو شهر.وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: "إن الأونروا تحتاج إلى مساعدة الدول للاستمرار عملياتها"، مضيفًا ترحيبه لأي دعم تقدمه الدول الأعضاء لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ونريد أن نضمن حصول ولاية الأونروا على الدعم وحصول عملياتها على التمويل الكامل.وأوضح أنه في الأعوام الماضية كان هناك صعوبة في ضمان تحقيق الأونروا لالتزاماتها، وضمان جودة المساعدات المقدمة مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، مفيدًا بأنه لهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير دعم قوي ومتواصل عبر الدول الأعضاء للأونروا لمواصلة أنشطتها.// انتهى //23:18ت م0136