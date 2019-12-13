الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسعبَّر السفير المكسيكي لدى المملكة أنيبال توليدو عن سعادته بما رأى من تنظيم متقن في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وقال: "أنا منبهر للغاية للطريقة التي يتم بها تدريب الصقور، بحيث تتسابق نحو التلواح".ووقف السفير وزوجته في محيط سباق الملواح، وشاهد طريقة انطلاق الصقر من يد الصقار، وكيف يتم احتساب التوقيت حتى يصل الطير إلى النهاية، وقطع مسافة الـ400 متر في ثوانٍ قليلة.وتعرَّف السفير أنيبال وزوجته على أسماء وألقاب بعض الصقور المشاركة في السباق، وأنواعها وسلالاتها.كما التقى السفير ومرافقوه بلجنة التحكيم، واستمعوا إلى شرح مفصَّل عن مراحل المسابقة من الصفر، وصولاً إلى النهائيات، والتي تستمر حتى الاثنين المقبل، بجوائز تتجاوز 18 مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين ريال لمسابقة المزاين، التي تُعنى باختيار أجمل صقر.// انتهى //23:25ت م0137