الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأبدى سفير الجمهورية التركية لدى المملكة أردوغان كوك، إعجابه عند زيارته لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المُقام في ملهم شمال الرياض، معبِّرًا عن سروره لما وجده من حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم بعد تجوله في زوايا المهرجان.واطلع السفير والوفد المرافق له على مجريات شوط الملواح 400 متر للدوليين، أثناء زيارته للمهرجان، مشيدًا بالجهود المبذولة لخلق أجواء تنافسيَّة.واستمع إلى شرح مفصل حول كيفيَّة احتساب الوقت بدقة عند انطلاق الطير من منطقة الهدد، وكيفية التنسيق بين لجان المهرجان للتسهيل على الصقارين الدخول إلى فئات المنافسة دون عناء.وأخذ السفير التركي، وزوجته، والوفد المرافق الصور التذكارية مع الصقور في نهاية الجولة.// انتهى //00:20ت م0139