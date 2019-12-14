جدة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسسجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة حضوراً جيداً من الزوار الذين توافدوا عليه منذ انطلاقته أمس الأول، إذ بلغ عدد زوار المعرض حتى مساء اليوم الجمعة 84778 زائراً، من شباب وعائلات، مهتمين بالثقافة والعلوم والمعرفة، التي تقدم في المعرض من خلال ٤٠٠ دار نشر، من ٤٠ دولة حول العالم، إذ تنافست دور النشر على عرض مخزونها الإثرائي من الكتب في شتى أوعية المعرفة بطرق تستهوي القراء وتتغلب على ذوائقهم وميولهم نحو ما يرغبونه من عناوين هذه الكتب.واستقبل المعرض زواره اليوم عبر بواباته المختلفة ووسط تنظيم يتسم بالمرونة والسرعة في دخول وخروج الزوار، إلى جانب استمتاع الجميع بما يحويه المعرض من مرافق عامة ومطاعم وجلسات يستريح عندها زوار المعرض بعد جولاتهم على مختلف أجنحة المعرض واطلاعهم على مختلف الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية ، إلى جانب كتب القصص والروايات.ومما يذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، قدم لزواره ٣٥٠.000 عنوان في شتى أوعية المعرفة، فيما تحدد صعود أكثر من ٢٠٠ مؤلفاً ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر أكثر من 50 فعالية، في حين خصص للمؤلفين السعوديين الأفراد جناحاً، قدموا فيه مؤلفاتهم التي لم يتمكنوا من التعاون مع دور النشر لتبني مؤلفاتهم خلال فعاليات المعرض، إلا أن وزارة الثقافة ممثلة في إدارة المعرض قدمت لهم هذه الفرصة لعرض مؤلفاتهم وتسويقها من خلال جناح المؤلف السعودي.// انتهى //00:30ت م0140