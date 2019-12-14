المدينة المنورة ١٦ ربيع الآخر 1441 هـ الموافق ١٣ديسمبر 2019 م واسأطلق وقف نور القران الكريم بالمدينة المنورة وبالتعاون مع فريق عطاءات طيبة للعمل التطوعي اليوم السوق المجاني الخيري للكسوة الشتويه (دفاء) وذلك بجادة فباءت التاريخية بالمدينة المنورة.ويعدّ السوق الخيري الذي يستمر لثلاثة أيام ويستهدف أسر الأيتام والأرامل والمتعففين، مشروع خيري تطوعي تمثل في سوق مجاني متكامل يضمن للمستفيدين حرية الاختيار حسب الذوق والمقاس المناسب بعيدا عن التقليدية في توزيع الكسوة.// انتهى //00:31ت م0141