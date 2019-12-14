واشنطن 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسحذّرت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني من القيام بأي هجمات من جانبه، أو من قِبل وكلائه بأي هوية، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائهم أو بمصالحهم، بأنه سيرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة، مشددًة على ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تتوقف فورًا عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.ونددت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم بالهجمات التي قام بها وكلاء إيران مؤخرًا ضد قواعد يوجد بها قوات أمنية عراقية مع أفراد من التحالف الأمريكي والدولي، مفيدةً بأن وكلاء إيران شنّوا هجومًا صاروخيًا في 9 ديسمبر، على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان حالتهما خطيرة.وأضاف البيان أنه تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر، معربًا عن تمنيات الولايات المتحدة للمصابين بالشفاء العاجل.وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل يدًا بيد مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي قامت بدور محوري في استعادة سيادة العراق من تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //00:46ت م0142