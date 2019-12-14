تونس 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسفككت وحدات أمنية مشتركة تونسية بمحافظة بنزرت خلية إرهابية تتكون من خمسة أفراد، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بمدينتي بنزرت ومنزل بورقيبة الواقعتين شمال البلاد.وأفاد مصدر أمني تونسي مسؤول في تصريح له اليوم، أن المصالح الأمنية المشتركة بمنزل بورقيبة وبنزرت، وفي عملية استباقية قد قبضت على الخلية الإرهابية، وبذلك تمكنت من إحباط تنفيذ عملية إرهابية نوعية، كانت تستهدف وحدات أمنية ومنشآت حساسة وثكنة عسكرية، ليلة رأس السنة الإدارية بكل من بنزرت ومنزل بورقبية .وأشار المصدر إلى أن التحقيقات متواصلة مع أفراد الخلية.// انتهى //03:05ت م0146