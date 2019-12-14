نيويورك 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم شبه مستقرة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي.وزاد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 46ر3 نقطة، أو 01ر0%، ليصل إلى 51ر28135 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بأقل من نقطة ، أو 01ر0% ، ليغلق عند 77ر3168 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 56ر17 نقطة، أو 2ر0 %، ليصل إلى 88ر8734 نقطة.// انتهى //03:28ت م0147