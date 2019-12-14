الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يرأس التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار»أمير الشرقية يرعى فعاليات «منتدى القطيف للاستثمار 2019م»أمير الشمالية يؤكد على أهمية دور لجان التنمية الاجتماعيةالشورى يطالب بإعادة 66 ملياراً لخزينة الدولةريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحريةالمملكة تدين الهجوم المسلح الذي استهدف معسكراً للجيش في النيجرد. غزاوي: عدم مجاراة أهل الباطل هو من مظاهر الحكمةإمام المسجد النبوي: الإيمان والعمل الصالح نجاة من الخسراند. العواد: ولي العهد قاد عجلة الإصلاح والتطوير في حقوق الإنسانوزارة الداخلية تشارك في معرض جدة الدولي للكتابأطفال اليمن.. «وقود الحرب الحوثية»!السيستاني يدعو لحصر السلاح واستهداف مقرات فصائل «الحشد»«تبون» سادس رؤوساء الجزائر المستقلةاستمرار التظاهرات في لبنانالخارجية الأميركية تحذّر إيران من الهجوم على رعاياها وحلفائهاجونسون يحقق فوزاً ساحقاً بالانتخابات البريطانية// يتبع //06:02ت م0002