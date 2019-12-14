عام / الصحف السعودية
السبت 1441/4/17 هـ الموافق 2019/12/14 م واس
الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يرأس التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار»
أمير الشرقية يرعى فعاليات «منتدى القطيف للاستثمار 2019م»
أمير الشمالية يؤكد على أهمية دور لجان التنمية الاجتماعية
الشورى يطالب بإعادة 66 ملياراً لخزينة الدولة
ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحرية
المملكة تدين الهجوم المسلح الذي استهدف معسكراً للجيش في النيجر
د. غزاوي: عدم مجاراة أهل الباطل هو من مظاهر الحكمة
إمام المسجد النبوي: الإيمان والعمل الصالح نجاة من الخسران
د. العواد: ولي العهد قاد عجلة الإصلاح والتطوير في حقوق الإنسان
وزارة الداخلية تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب
أطفال اليمن.. «وقود الحرب الحوثية»!
السيستاني يدعو لحصر السلاح واستهداف مقرات فصائل «الحشد»
«تبون» سادس رؤوساء الجزائر المستقلة
استمرار التظاهرات في لبنان
الخارجية الأميركية تحذّر إيران من الهجوم على رعاياها وحلفائها
جونسون يحقق فوزاً ساحقاً بالانتخابات البريطانية
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