وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( اجتثاث الفساد ) : جاء الأمر الملكي الصادر أمس الأول بشأن تنظيم وإعادة هيكلة الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد، ليؤكد للجميع مضي القيادة السعودية بكل قوة وحزم في اجتثاث الفساد المالي والإداري من الأجهزة الحكومية قاطبة، وقطع دابر كل مكتسبي المال بالطرق غير الشرعية، أو المتهاونين في تأدية أعمالهم، داخل المؤسسات الرسمية للدولة.إذ يأتي ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ليوحد الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في جهاز واحد لديه الصلاحيات الكاملة والنافذة في ضبط مكامن الخلل، التي يتسرب من خلالها استغلال المنصب لتحقيق المصلحة الشخصية أو الإثراء غير المشروع أو التهاون في أداء العمل كما يجب، وضبط المخالفين أنفسهم وعقابهم.وبينت : من أجل ذلك جاءت العقوبة في الأمر الملكي حازمة وقوية، إذ «يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته»، لتكون رادعا لمن في قلبه مرض.وختمت : إن المملكة العربية السعودية ماضية بقوة في طريق التقدم للوصول إلى مصاف دول العالم الأول، ولن يتحقق ذلك إلا بالقضاء على كل المفسدين في الأرض السعودية الطاهرة.// يتبع //06:02ت م0004