إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لعملية المصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد إلى باكستان لبحث جهود السلام الأفغانية مع المسؤولين الباكستانيين.وأخبرت عن مقتل جنديين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون الليلة الماضية على سيارة للقوات شبه العسكرية في مدينة ديرة إسماعيل خان.وتناقلت أنباء مقتل عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بوسط محافظة غازني الواقعة شرقى أفغانستان.وتابعت تطورات الاحتجاجات الجارية في الهند ضد قانون الهجرة الجديد المثير للانقسام الذي اعتمدته الحكومة من البرلمان، وتحذير الولايات المتحدة مواطنيها في الهند بتوخي الحيطة والحذر بسبب الاحتجاجات.كما أخبرت في الشأن الإقليمي عن توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن الاتفاقية التجارية بين البلدين والتي تتضمن إلغاء الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.// انتهى //09:24ت م0009