طرابلس 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، مشيرةً إلى الصعيد العسكرى بين قوات الجيش وقوات الوفاق فى العديد من المحاور جنوب العاصمة عقب إعلان قائد عام الجيش المشير حفتر بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة.وتطرقت الصحف إلى كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي شدد فيها رفضه للتدخلات الخارجية الداعمة للحرب ودعوته إلى الالتفاف حول الدولة المدنية.وعرجت صحف صباح السبت على إعراب رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا العزم على العمل من أجل إنجاح مؤتمر برلين الذي يتعين عقده دون مزيد من التأخير، مبدين تقديرهم لعمل الممثل الخاص للأمين العام لليبيا غسان سلامة.// انتهى //09:32ت م0011