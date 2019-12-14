إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه في راولبندي الليلة الماضية المبعوث الأمريكي الخاص لعملية المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود الجارية لدعم عملية المصالحة الأفغانية.// انتهى //09:37ت م0012