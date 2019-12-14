سياسي / رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية
السبت 1441/4/17 هـ الموافق 2019/12/14 م واس
إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس
التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه في راولبندي الليلة الماضية المبعوث الأمريكي الخاص لعملية المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حاليًا.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود الجارية لدعم عملية المصالحة الأفغانية.
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