كاتماندو 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة، فيما أصيب ستة آخرون جراء انفجار قنبلة اليوم في قرية بجنوب شرقي نيبال.وذكر نائب مدير الشرطة بمنطقة دانوشا أنشو كومار سينج في تصريح له أن قنبلة زرعت على مدخل منزل اليوم في ماهيندراناجار، فيما كانت الشرطة تحاول تفريق أشخاص تجمعوا خارج المبنى.وأوضح سينج أن شخصين قتلا على الفور جراء انفجار القنبلة، بينما توفي مفتش الشرطة أثناء تلقي العلاج في مستشفى.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. فيما لا تزال التحقيقات جارية.// انتهى //10:04ت م0013