القاهرة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تطورات الوضع على الساحة العراقية، مبرزة تصاعد حدة المظاهرات الغاضبة ضد الطبقة السياسية وانتشار الفساد، وإصابة خمسة متظاهرين نتيجة الطعن بسكاكين من قبل مجهولين في مدينة كربلاء.وعرجت على الهجوم الذي شنه الجيش اليمني على سلسلة جبال قشعان المطلة على وادي سبلة مما أجبر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للعودة إلى مواقعهم التي تحصنوا فيها.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، إلى إعلان السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية.// انتهى //10:06ت م0014