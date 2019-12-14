كابل 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسقتل 23 جنديًا أفغانيًا من قبل مجموعة من المتسللين من حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان.وكان المتسللون قد هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة "قره باغ" بالإقليم طبقًا لما قاله عضوا المجلس المحلي عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران.وذكر المسؤولان أن جنديًا آخر أصيب في الحادث، لكن نجا حيث أنه تظاهر أنه توفي.// انتهى //10:32ت م0015