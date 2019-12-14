بيروت 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على لبنانيين وشركات لبنانية لارتباطهم بحزب الله الإرهابي في حين تتكثف الاتصالات بين الفرقاء المعنيين تحضيرًا للاستشارات النيابية الملزمة التي ستجري الاثنين المقبل لتسمية شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة.وأخبرت عن تنديد منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس بحملة الترهيب ضد المتظاهرين في المدن والمحافظات العراقية مطالبة السُلطات العراقية باتخاذ تدابير فورية لوضع حد لها.وأشارت إلى تعهد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في تصريح له بأن ترد الولايات المتحدة بحزم على أي هجوم من قبل إيران واتباعها يمكن أن يلحق أضرارًا بالقوات الأمريكية أو شركائها في العراق.وتطرقت إلى إعلان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن الحكومة حصلت على تفويض جديد من الناخبين لتنفيذ خطة البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ولفتت الانتباه إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق للتجارة مع الصين، مشيرًا إلى أن العقوبات التي كانت سارية المفعول في 15 ديسمبر لن يتم تطبيقها.// انتهى //10:40ت م0016