القاهرة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسهنأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.وأعرب السلمي في بيان له اليوم، عن خالص تهنئته للجزائر رسميًا وشعبيًا بنجاح الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز عبدالمجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية.وثمن رئيس البرلمان العربي الوعي الكبير الذي تحلى به الشعب الجزائري في الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.// انتهى //11:55ت م0019