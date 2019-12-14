وادي الدواسر 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسنظمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، برنامجاً ترفيهياً لأطفال فرع جمعية إنسان بالمحافظة، ضمن الفعاليات التي تُنفذها بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك على هامش برنامج التأهيل الكشفي الذي تستضيفه الإدارة واختتم أعماله يوم أمس الأول، حيث تضمن فقرات ترفيهية وألعاب كشفية مُسلية وهدايا مقدمة من النشاط الكشفي.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم آل غانم، أن الاهتمام بتلك الفئة يأتي ضمن أولويات النشاط الكشفي بالمشاركة المجتمعية ومنها عدة مبادرات تستهدف أبناء جمعية إنسان ومن أهمها مبادرة " فرحة نجاح"، بالإضافة إلى تعزيز روح التكافل والمودة بين أبناء المجتمع.// انتهى //12:32ت م0020