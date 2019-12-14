الطائف 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واساستقبلت مفوضية رواد الكشافة بمحافظة الطائف بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم رواد الكشافة العرب بالاتحاد العربي، المشاركين في البرنامج الكشفي، حيث سيشارك 11 رائداً كشفياً يمثلون الدول العربية، وذلك بمقر بيت الطالب بمحافظة الطائف.وسيقام حفل افتتاح اجتماع لجنة تنمية الموارد المالية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الأول غداً، بمقر مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمعاقين، بحضور مدير تعليم محافظة الطائف طلال اللهيبي.من جهته أوضح مفوض مفوضية محافظة الطائف الرائد الكشفي يحى حسن المولد أن البرنامج يستضيف 4 جلسات عمل،إضافة إلى زيارة المعالم الحضارية والثقافية والأثرية بمحافظة الطائف، وتسوق إلى جانب لقاء وفد منظمة الصحة العالمية وزيارة الطائف القديمة ورحلة خلوية في بلاد بني عمر وزيارة حديقة الردف ومطعم الرمانة.وأضاف المولد بأنه في ختام البرنامج ستتم إتاحة الفرصة للرواد العرب بأداء مناسك العمرة، لافتاً النظر إلى أن مفوضية الرواد أنهت جميع الاستعدادات لاستضافتهم وتم تشكيل العديد من اللجان لنجاح البرنامج الذي يُقام لأول مرة في الطائف.// انتهى //12:45ت م0021