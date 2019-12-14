باماكو 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستبدأ في العاصمة المالية باماكو اليوم أعمال الحوار الوطني الشامل في مالي الذي دعا إليه الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا.ويهدف الحوار إلى تمكين مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد لتشخيص الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع على مختلف الصُّعد واتخاذ الإصلاحات الضرورية وبلورة مقترحات لتحقيق السلام ومواجهة التهديدات الأمنية القائمة.وكان الرئيس المالي قد دعا في شهر أبريل الماضي القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحركات المسلحة إلى إجراء حوار وطني شامل من أجل إيجاد حلول للأزمة متعددة الأوجه التي تواجهها البلاد منذ سنوات.// انتهى //12:50ت م0022